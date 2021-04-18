"بالسلامة أنت".. كيف فر قائدي الجماعات الإخوانية من فض اعتصام رابعة؟ 

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نجحت الدراما المصرية في تجسيد أحداث فض اعتصام رابعة العداوية وميدان النهضة من قبل قوات الأمن في الحلقة الخامسة بمسلسل الاختيار 2، بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل هروب قائدي الجماعات الإخوانية من اعتصام رابعة، وقرار المحكمة بشأن تصرفهم الإرهابي.

قائدي الإخوان يتخلون عن معتصمي رابعة ويفروا هاربين

ورصد مسلسل الاختيار الحلقة 5 تخلي قائدي جماعة الإخوان عن المعتصمين برابعة العداوية، بعد أن أقنعوهم بضرورة البقاء والجهاد حتى ولو كلفهم حياتهم فهذا بمثابة استشهاد، وكان من أبرز هذه المشاهد عندما سأل قائد من قائدي الإخوان أحد رجاله قائلًا: "اطمئنت أن كلهم مشيوا؟"، فأجابه "مش فاضل غير صفوت والبلتاجي"، فرد عليه الأخير بـ "متقلقش هما عارفين هيمشوا ازاي"، وفروا هاربين تاركين الاعتصام والمعتصمين وراء ظهورهم.

وجاء على رأس الهاربين:

مرشد الإخوان محمد بديع

ترك بديع الاعتصام عقب معرفته بموعد الفض وفر بسيارة دبلوماسية إلى منزل سفير إحدى الدول العربية بالمهندسين، وكان على اتصال مع حجازي والبلتاجي لمعرفة أحدث الأخبار.

صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعصام العريان

تمكنوا من الهروب إلى العمارات المجاورة خلال الساعات الأولى من الفض، مستغلين الشوراع الجانبية بالمنطقة، متنكرين حتى لا يتعرف عليهم قوات الأمن.

قوات الأمن تنجح في القبض على قائدي الجماعات الإخوانية

ونجحت قوات الأمن بعد ذلك في إلقاء القبض على عدد من قيادات جماعة الإخوان، من ضمنهم محمد البلتاجي، عصام العريان، صفوت حجازي، عبدالرحمن البر وأحمد عارف، وذلك خلف مسجد رابعة العدوية في عمارة تحت الإنشاء.

قرار المحمة بشأن تدبير قائدى الإخوان لاعتصام رابعة

وقضت محكمة جنايات القاهرة يوم 8 سبتمر 2018، بمعاقبة محمد البلتاجي، عصام العريان، عاصم عبد الماجد، وجدي غنيم وعبد الرحمن البر بالإعدام شنقًا لتدبيرهم لـ اعتصام رابعة، ارتكاب العنف والتحريض على القتل، كما حكمت بالسجن المؤبد على كل من عصام سلطان، باسم عودة ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان بالسجن المؤبد.