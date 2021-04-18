السفير حسام زكى بعد الحلقة الخامسة من الاختيار 2 : رحم الله شهداء الوطن

جدة - نرمين السيد - أكد السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أنه لا يمكن لأى مصرى وطنى محب لبلده وهو يشاهد حلقة اليوم من الاختيار2 الا أن يتساءل ـ ولو فى صمت ـ ماذا لو؟.





وتساء ل زكى، عبر منشور على صفحته بفيس بوك، ماذا لو لم يخرج الشعب فى ٣٠ يونيو؟، وماذا لو لم يستجب الجيش لمطالب الشعب؟، وماذا لو تم ترك الاعتصامات تتفاقم وتنتشر؟. وتابع: ماذا لو كانت الضغوط الدولية أسفرت عن عودة مرسى للحكم؟، وماذا لو لم تكن الشرطة قد عادت لتقف على قدميها بعد ضربة 2011؟. واختتم: "الإجابات مرعبة.. الحمد لله، ورحم الله شهداء الوطن والوطنية الأبرار".

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