فيديو .. الوزير : صرفنا 1.5 مليار جنيه للأهالى لتوسعة الدائرى

جدة - نرمين السيد - وأضاف كامل الوزير، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدائرى طوله 106 كيلو به كثافة مرورية فى القطاع من المريوطية وحتى الأوتوستراد، وهناك 213 ألف مركبة فى اليوم الواحد تسير على الدائرى، ويربط محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية .

وتابع: "يتم توسعة الطريق الدائرى كى يكون 7 حارات فى كل اتجاه وكوبرى المنيب يتم توسعته لـ 8 حارات فى كل اتجاه ".

وأوضح أن رئيس الوزراء تفقد كل المناطق التى تم نقل المرافق منها بالكامل تمهيدا لإتمام توسعة الطريق، وتم الانتهاء منها بنسبة 100%.



ولفت إلى أن الطريق الدائرى به توسعة وأعمدة كهرباء ويتم حفر طرنش لاستيعاب كابلات الإضاءة ومنظومة النقل الذكى.

وأكمل: "رصدنا 4 مليارات جنيه للتعويضات وصرفنا 1.5 مليار جنيه للأهالى لتوسعة الدائرى ولدينا 800 منزل يتعارضون مع المرحلة الأولى الخاصة بتوسعة الطريق الرئيسى، وسوف نصل لـ 1800 منزل فى المرحلة الثانية لإنشاء طريق الخدمة خارج الطريق الرئيسى".