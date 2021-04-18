/627506/على-رأسهم-الشناوي-ومعلول-موعد-إستعادة-الأهلي-للاعبيه-من-الإصابة

شهد النادي الأهلي خلال الأيام الماضية العديد من الإصابات في مختلف المراكز، على رأسهم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، والتي جاءت عينته إيجابية مقارنة بباقي الفريق، فيما يتواصل غياب على معلول لاعب المارد الأحمر منذ مباريات كأس العالم للأندية.

يستعرض دوت الخليج مدة عودة لاعبي الأهلي لصفوف الفريق الأبيض قبل ساعات من إنطلاق مباراة القمة في إطار منافسات الدوري الممتاز. موعد عودة على معلول وأجاي.

يبدء علي معلول في الظهور بالتدريبات الجماعية خلال الأسبوع الأول من مايو بالتساوي مع النيجيري جونيور اجايي الغائب عن صفوف المارد الأحمر منذ فترة.

موعد عودة ياسر إبراهيم مع الأهلي

ويبدأ ياسر إبراهيم التدريبات الجماعية عقب مباراة سموحة التي تضاعف نسبة مشاركته فيها، على أن ينضم للتدريبات بعدها مباشرة حتى يصبح جاهزاً لمواجهة انبي المقرر لها 24 ابريل الجاري أو يكون متواجدًا في مواجهة المصري المقرر لها 27 ابريل الجاري.

و يبدأ محمود وحيد التواجد التدريبي في التدريبات عقب مواجهة إنبي وسيكون لائقاً للمشاركة نهاية الشهر الجاري، أما كريم نيدفيد ومحمد محمود فهما جاهزان للمشاركة في التدريبات الجماعية ولكن الجهاز الطبي يفضل منحهما وقت أكبر حتي لا تتكرر إصابتهما ويخضعان حالياً لبرامج تقوية في منطقة الركبة.

موعد عودة لاعبي الأهلي للتدريبات

ويشارك محمود متولي في التدريبات الجماعية وهو تحت إشارة الجهاز الفني للمشاركة في المباريات ولكنه سيتم الدفع به بشكل تدريجي حتى لا تعود الإصابة مرة أخرى.

ويحتاج حمدي فتحي الي فترة من أربعة إلى خمسة أسابيع من الأن للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، أما محمد الشناوي ربما لا يستطيع اللحاق بمواجهة سموحة المقرر لها 21 ابريل الجاري أيضاً ولكن تبقي كل الفرص موجودة ومتاحة إذا ما جائت المسحة الجديدة التي سيخضع لها يوم الأثنين سلبية.

وتعرض محمد هاني للإصابة بمزق في العضلة الضامة 3 مللي وليس شد كما تم الإعلان عنه ويحتاج إلي شهر هو الأخر للظهور من جديد في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام الزمالك في إطار مناسات الدوري الممتاز في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي.