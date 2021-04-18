/627507/أهم-مباريات-اليوم-أبرزها-مباراة-القمة-وريال-مدريد
تشهد الساحة الكروية العالمية العديد من المباريات الهامة اليوم، الأحد، 18/4/2021، أهمها المواجهة المرتقبة بين الأهلي و الزمالك في قمة الدوري المصري، وكذلك مباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني بالإضافة للقاء أتليتكو في مواجهة قد تحسم بطل الليجا هذا الموسم، ويستعرض دوت الخليج أهم و أبرز الأحداث.
مواعيد الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة للمباريات
آرسنال ضد فولهام – الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناةbeIN Sports 2 HD Premium مانشستر يونايتد ضد بيرنلي – الساعة الخامسة مساء على قناةbeIN Sports 2 HD Premium
مواعيد كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة للمباريات
ليستر سيتي ضد ساوثهامتون – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الزمالك ضد الأهلي في الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة ON TIME SPORT
مواعيد الدوري الإسباني والقنوات الناقلة للمباريات
خيتافي ضد ريال مدريد – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 ليفانتي ضد فياريال – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 2
أوساسونا ضد إلتشي – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports HD 2
ريال سوسييداد ضد إشبيلية – الساعة الثانية ظهرا على قناةbeIN Sports HD 1
ديبورتيفو ألافيس ضد هويسكا – الساعة الرابعة والربع مساء على قناةbeIN Sports HD 2
أتلتيكو مدريد ضد إيبار – الساعة الرابعة والربع مساء على قناة beIN Sports HD 1
ريال بيتيس ضد فالنسيا – الساعة السادسة والنصف مساء على قناةbeIN Sports HD 1
قادش ضد سيلتا فيجو – الساعة السادسة والنصف مساء على قناةbeIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
بوروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن – الساعة الثالثة والنصف ظهرا على قناةbeIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
أتلانتا ضد يوفنتوس – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 3
بولونيا ضد سبيزيا – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 13
تورينو ضد روما – الساعة السادسة مساء على قناةbeIN Sports HD 3
نابولي ضد انتر ميلان – الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناةbeIN Sports HD 3 ميلان ضد جنوى – الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا على قناةbeIN Sports HD 3
لاتسيو ضد بينفينتو – الساعة الثالثة عصرا على قناةbeIN Sports HD 10
مواعيد الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
باريس سان جيرمان ضد سانت إيتيان – الساعة الواحدة ظهرا على قناة beIN Sports HD 2
ستاد بريست 29 ضد لانس – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 13
ديجون ضد نيس – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 9
نيم أولمبيك ضد ستراسبورج – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 2
ستاد ريمس ضد ميتز – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 8
بوردو ضد موناكو – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 2
نانت ضد ليون – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا
مباراة اجمك - أوزبكستان ضد استقلال دوشنبه – طاجيكستان – الساعة التاسعة مساء. مبارة الشرطة – العراق ضد استقلال طهران – إيران – الساعة العاشرة والربع مساء. مباراة الأهلي - السعودية ضد الدحيل – قطر – الساعة الثامنة إلا ربع مساء. مباراة شباب الأهلي دبي - الإمارات ضد الهلال – السعودية – الساعة التاسعة مساء.
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