فيديو .. وزير الأوقاف يوضح أفضل ما قاله الشعراء فى أخلاق العلماء

جدة - نرمين السيد - وأبرز الوزير، خلال برنامجه "لقاء خاص"، قول القاضى على بن عبد العزيز الجرجانى، صاحب كتاب "الوساطة بين المتنبى وخصومه"، إذ يقول: "يقولون لى فيك انقباض وإنما، رأَوا رجلا عن موقف الذّل أحجما، ولم أبتذل فى خدمة العلم مهجتى، لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أأشقىى به غرسا وأجنِيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما".
وفى وقت سابق، أعلن وزير الأوقاف، عن برنامجه الجديد "لقاء خاص" مع الأئمة والخطباء والواعظات وطلاب العلم الشرعى.
وأوضح أن البرنامج سيتناول، جماليات اللغة العربية وأساسيات وقواعد اللغة العربية، وآليات فهم النص، والبيان القرآنى والبيان النبوى، والإعجاز الربانى فى الكون وجسم الإنسان وكل مايسهم فى البناء العلمى والثقافى للأئمة والوعاظ والخطباء والواعظات وكل من يبحث عن الفهم العصرى المستنير للدين.
وأضاف جمعة، أن برنامج لقاء خاص هو برنامج ينطلق من إعمال العقل فى فهم النص مع الحفاظ على ثوابت الشرع الشريف.
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