الأرصاد تتوقع طقس اليوم : شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا.. وعظمى القاهرة 39

جدة - نرمين السيد - وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد (30% تقريبا) على فترات منقطعة، ونشاط لرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد وجنوب البلاد، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 39 22

الإسكندرية 37 21

وادى النطرون 38 21

طنطا 38 21

شبين الكوم 39 22

دمنهور 38 21

بلطيم 35 21

مطروح 35 20

السلوم 38 19

سيوة 39 21

بورسعيد 34 21

دمياط 34 19

الزقازيق 39 21

المنصورة 39 21

الإسماعيلية 41 22

السويس 39 22

العريش 38 19

رفح 36 18

رأس سدر 38 22

نخل 38 22

نويبع 37 23

طابا 35 23

كاترين 33 24

الطور 33 22

شرم الشيخ 36 23

الغردقة 37 22

مرسى علم 34 22

الفيوم 40 22

بنى سويف 40 22

المنيا 40 23

أسيوط 40 23

سوهاج 41 24

قنا 41 24

الأقصر 41 24

أسوان 42 25

إدفو 42 25

أبوسمبل 40 24

الوادى الجديد 40 22

شلاتين 33 20

أبو رماد 33 21

حلايب 31 21

رأس حدربة 31 22