/627510/مباراة-القمة-الأمل-الأخير-لمهاجمين-الأهلي-والزمالك

يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم الأحد أمام غريمه التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

فيما تعتبر هذه القمة السنة الأولي لبعض من لاعبين الأهلي والزمالك، نظراً لأختلاف الاجواء لهذه المباراة، فيما يستأل جماهير القلعة الحمراء وللبيضاء هل من الممكن أن تكون هذا نقطة الأنطلاق لبعض من الاعبي وأليكم أهم الاعبين.

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تبدو الظروف متشابهة بالنسبة للثنائي والتر بواليا مهاجم الأهلي، وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، قبل لقاء القمة.

تألق سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك وذلك قبل أنضمامه للقلعة البيضاء، بينما ايضاً لم يقتنع جماهير المارد الأحمر بوالتر بواليا الأقتناع الكافي بقدراتهما، وهو ما يجعل لقاء القمة بمثابة رحلة البحث عن نقطة انطلاق حقيقية.

فيما يمثل والتر بواليا لاعب الأهلي حيرة كبيره للجماهير وذلك بسبب تألقة المبهر قبل أنضمامه لصفوف الفريق ، وسجل في الدوري خلال الموسم الماضي 13 هدفا، كما أحرز في الدوري هذا الموسم 3 أهداف بقميص الجونة قبل الرحيل للأحمر.

ولكن بعد أنضمامه للأهلي تحول بواليا إلي ماكينة أهداف معطلة هذا ما تعجب منه جماهير القلعة الحمراء، حيث لمفلم يهز الشباك بالدوري خلال 6 مباريات خاضها مع الفريق الأحمر، واكتفى بتسجيل هدفين فقط في شباك المريخ السوداني بدوري الأبطال والنصر في كأس مصر.

وسبق أن هز والتر بواليا صاحب الـ25 عاما، شباك الزمالك بثنائية في لقاء الدوري بالموسم الماضي مع فريقه الجونة، والذي فاز به الفريق الأبيض بنتيجة3/4

ومن ناحيه اخري انتقل سيف الدين الجزيري إلي صفوف نادي الزمالك قادماً من نادي المقاولون العرب وذلك بعد أن ابهر الجميع بأداءة المؤثر مع زئاب الجبل، فيما بعدها تعاقد معه الفارس الأبيض تعويضاً لرحيل مصطفي محمد لاعب الفريق السابق وجالطة سراي حالياً.

وقد احرز عدد من الأهداف المؤثرة مع فريق المقاولون العرب بعدما سجل 3 أهداف في الدوري بقميص الذئاب أمام البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وإنبي بخلاف هدف في الكونفيدرالية الأفريقية

فيما سجل الدولي التونسي سيف الدين الجزيري، في الموسم الماضي 11 هدفا وصنع 7 أهداف بقميص الذئاب في الدوري المصري، وهو ما جعله أحد القناصين المميزين في الدوري

وشارك الجزيري في 3 مباريات مع الزمالك بالدوري، وخاض أيضا لقاء حرس الحدود في كأس مصر، ولم يعرف طعم التهديف خلالها وهو ما جعله في مواجهة سهام الانتقادات مبكرا>

عدد أهدافة

وقد احرز لاعب الزمالك في سباك النادي الأهلي، وذلك قبل أنضمامه للفريق، قبل مرتين بقميص المقاولون العرب، بيما خاض اللاعب 5 لقاءات أمام الشياطين الحمر بين بينهم لقاء وحيد بقميص طنطا .