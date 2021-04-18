القوى العاملة تنفى صرف 500 جنيه كـ معاش دائم للعمالة غير المنتظمة

جدة - نرمين السيد - ونفت الوزارة ما نشر على صفحات التواصل الاجتماعى بصرف 500 جنيه، كمعاش دائم للعمالة غير المنتظمة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أى بيانات تنشر على هذه المواقع والصفحات الوهمية، والتى تقوم بنشر بعض البيانات والأخبار المغلوطة، والتى لا تمس الحقيقة بصلة، وأن الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة وصفحتها الرسمية.

وأكدت الوزارة أنها تمتلك صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعى «facebook» تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية" وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمى www.manpower.gov.eg.