القوى العاملة: تحصيل 9.5 مليون جنيه مستحقات مصرى بالرياض

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، فى الحصول على جزء من مستحقات مواطن مصرى، بلغت 2 مليون ريال و277 ألف و739 ريالا سعوديا، أى ما يعادل 9 ملايين و520 ألفا و949 جنيها مصريا تقريبا، وسوف يتم استيفاء باقى حقوق المواطن عند تحصيلها.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال المتحدث الرسمى إنه بمتابعة هذه الشكاوى مع الملحق العمالى أحمد رجائى، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أكد أن المكتب نجح فى الحصول على جزء من مستحقات المواطن "صلاح ع.ط.ح"، والذى كان يعمل بمهنة مهندس مدنى لدى مؤسسة عامة للمقاولات، ونظراً لتعذر التسوية الودية مع إدارة المؤسسة تم رفع دعوى قضائية وتم الحصول على حكم قضائى بالمستحقات، وعند تأخر التنفيذ تم مخاطبة الخارجية لمساعدة المواطن فى تنفيذ الحكم الصادر له ضد المؤسسة.

وكشف الملحق العمالى أن وزارة الخارجية أفادت بإصدار أمر صرف لصالح المواطن بمبلغ وقدره 2 مليون و77 ألفًا، و739 ريالا،على أن يتم استيفاء باقى حقوق المواطن عند تحصيلها، ويتم المتابعة مع المواطن لحين تحصيل باقى المستحقات المالية المتأخرة لدى المؤسسة.