القوى العاملة: تعيين 46 شابا.. والتفتيش على 122 منشأة بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد بتعيين 46 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 151 من راغبى العمل، وتوفير 32 فرصة عمل.





وأشار الوزير إلى أن المديرية استخرجت 34 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فيما تلقت 19 شكوى مطالب عمالية، تم تسوية 14 منها، وإحالة شكوى منها للمحكمة العمالية، وحفظ 2، بالإضافة إلى شكوتين يتم بحثهما حتى الآن.

ولفت الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، صرفت المديرية منحاً لتلك الفئة بلغت 48 ألف جنيه لـ 21 عاملاً من المسجلين بالإدارة.

وقال أحمد حسين طليب، مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مارس الماضى- إن المديرية قامت فى مجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 122 منشأة، دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة، وعمل 3 ندوات توعية بالإجراءات الاحترازية وقوانين العمل، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 38 منشأة، وإعادة التفتيش على 57، أسفر عن تحرير 14 محضراً، وعمل 9 قياسات ميدانية، وبحث 3 شكاوى.

وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال التدريب المهنى، تم تنفيذ دورة تدريبية لـ 10 متدربات من الفتيات على مهنة نجارة الارابيسك، وتنفيذ دورة تدريبية لـ 10 شباب على مهنة الكهرباء، بالتنسيق مع إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة.

كما تم تنفيذ دورة تدريبية لـ 10 شباب على مهنة لحام الكهرباء، وتم البدء فى تنفيذ دورة تدريبية على مهنة السباكة الصحية بمركز بلاط لـ 10 شباب، والانتهاء من الدورة التدريبية على مهنة (صيانة وحدات الطاقة الشمسية) لـ 10 متدربين بمركز الفرافرة، كما يجرى نقل وحدة التدريب المتنقلة إلى "قرى الشركة 55"، من قرى المنيرة والتجهيز لعمل 3 دورات تدريبية بها.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم متابعة 180 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.