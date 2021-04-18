جدة - نرمين السيد - تزامنًا مع اليوم العالمى للتراث، والذي يوافق اليوم 18 أبريل، بدأ متحف الحضارة المصرية بالفسطاط فى فتح أبواب قاعة المومياوات الملكية للزائرين، وذلك لأول مرة بعد مرور ١٥ يومًا على نقلها من المتحف المصرى بالتحرير.





وكشف الدكتور أحمد فاروق غنيم، الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، فى تصريح صحفى اليوم، إن "مواعيد استقبال الجمهور فى رمضان لزيارة قاعتى المومياوات الملكية، والعرض المركزى تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا". وأشار إلى أن "أسعار التذاكر للزائر المصرى تبلغ 60 جنيهًا، الطالب المصرى 30 جنيهًا، والزائر الأجنبى 200 جنيه والطالب الأجنبى 100 جنيه". بينما أكّدت الدكتور إيناس جعفر، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، على أن التصوير غير مسموح نهائيًّا حتى باستخدام كاميرا الهاتف المحمول داخل قاعة المومياوات الملكية بالمتحف، وهو القرار الذى كان متبعًا فى قاعة المومياوات بالمتحف المصرى بالتحرير وذلك حفاظًا على المومياوات وحمايتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقبال جمهور قاعة المومياوات من 9 صباحا لـ 3 عصرا.. والتذكرة 60 جنيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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