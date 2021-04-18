اليوم.. سامح شكرى يلتقى وزير الخارجية اليونانى

جدة - نرمين السيد - ومن المنتظر أن يتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة التى تربط بين البلدين وسبل تعزيزها بالإضافة إلى التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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