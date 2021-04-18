التعليم العالي: تعاون علمى بين مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية وجامعة تعز...

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى تقريراً مقدماً من الدكتورة منى محمود عبد اللطيف القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب حول التعاون العلمى بين المدينة وجامعة تعز اليمنية.

وأشار التقرير إلى أنه فى إطار التعاون العلمى بين المدينة والجامعات والمراكز البحثية العربية، استقبلت المدينة الدكتور رياض أحمد العقاب نائب رئيس جامعة تعز لشئون الطلاب بدولة اليمن الشقيقة، بحضور السادة عمداء المعاهد البحثية ورؤساء المراكز التكنولوجية، ومدير المعامل المركزية بالمدينة.

وأكدت د. منى عبد اللطيف أن الزيارة هدفت إلى التنسيق والاستعداد للتعاون بين المدينة وجامعة تعز بشأن تدريب وتأهيل طلاب السنوات النهائية من المتفوقين من الجامعة لإجراء التجارب العملية للنقاط البحثية تحت الإشراف المشترك لطلاب الدراسات العليا وما بعد الدكتوراه، بالإضافة إلى التعاون العلمى فى مجال تنظيم مؤتمرات وورش عمل مشتركة بين الجانبين، كما شملت الزيارة القيام بجولة تفقدية لمعامل المدينة المختلفة للاطلاع على الأنشطة البحثية الجارية.

جدير بالذكر أن مدينة الأبحاث العلمية ساهمت خلال الفترة الماضية ومازالت تسهم في تأهيل عدد من طلاب الدراسات العليا بجامعة تعز اليمنية منذ عام 2003 وحتى الآن.