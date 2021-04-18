نشرة مركز المعلومات.. في يوم التراث العالمي.. مصر تقدم للعالم قاعة المومياوات...

صدر اليوم، عدد جديد من «نشرة مركز المعلومات»، والتي تتناول مجموعة من أهم التقارير والمقالات والتحليلات والأحداث المهمة محليًا وعالميًا.

اليوم يحتفل العالم بيوم التراث العالمي، ويقدم المركز بعض المعلومات عن هذا اليوم والجهود المصرية للعناية بالتراث والاحتفاء به.. وبهذه المناسبة تفتتح وزارة السياحة والآثار اليوم قاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة والتي ستعد قبلة لزائري المتحف خلال الفترة القادمة.

سترتفع درجات الحرارة بشدة اليوم وغدًا، ويبدو أننا على أعتاب طقس الصيف، ولكن يرجى الحذر حيث أكدت هيئة الأرصاد عودة الدرجات للانخفاض مرة أخرى نسبيًا اعتبارًا من الثلاثاء..

مصر تنضم لمؤشر "جي. بي. مورجان" للسندات الحكومية خلال أشهر

وزير النقل: رصد 4 مليارات جنيه لتعويضات تطوير الطريق الدائري وصُرف منها مليار و573 مليون جنيه

برامج التوك شو تحلل أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل «الاختيار2»

تجاوز حصيلة وفيات كورونا 3 ملايين شخص بجميع أنحاء العالم

"صندوق النقد الدولي" اقتصادات مصر والمغرب وإيران الأقوى في الشرق الأوسط خلال الجائحة

فى استطلاع للمركز الفلسطينى للبحوث السياسية والمسحية: 45% من الفلسطينيين يتوقعون فوز حركة فتح فى الانتخابات التشريعية المقبلة

يوم التراث العالمي:تاريخ مركب.. مستقبل متنوع (إنفوجرافيك اليوم)

زاوية تحليلية: لا عودة للسيناريو المُعتاد قبل الجائحة

تقدم ترتيب مصر فى مؤشر الانترنت الشامل 2021

"المواطن العالم": الدول الأوروبية نموذجًا

السفير محمد توفيق يكتب/ الانقسام الداخلى فى الولايات المتحدة، وتأثيره على سياسة بايدن الخارجية

معرض سوق السفر العربى فى الشرق الأوسط