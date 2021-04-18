إليك توقيت مباراة الأهلي والزمالك اليوم

يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم الأحد أمام غريمه التقليدي الزمالك.
توقيت مباراة الأهلي والزمالك اليوم
من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتقام اللقاء على استاد القاهرة الدولي، وتبث المباراة علي شبكة قنوات أون تايم سبورت.
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وتأتي هذه المواجهة بأهمية كبيرة بسبب ظروف الفريقين فى جدول الدوري الممتاز حيث يتصدر نادي الزمالك بطولة الدوري العام برصيد 33 نقطة حيث شارك قي 14 مباراة ويأتي الاهلي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة إلا أنه لعب 11 مباراة فقط وتتبقى له 3 مباريات.
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قائمة الزمالك أمام الأهلي
في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"، محمد أبو جبل
في خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة
في خط الوسط الملعب: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي
في خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري
تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة القمة:
في حراسة المرمي: محمود جنش أحمد فتوح، محمود الونش محمود علاء ،حازم إمام
فرجاني ساسي، طارق حامد
أشرف بنشرقي يوسف أوباما شيكابالا
خط الهجوم:مروان حمدي
تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة القمة:
في حراسة المرمي: علي لطفي
أيمن أشرف، رامي ربيعة بدر بانون، أحمد بيكهام
عمرو السولية ،أليو ديانج
طاهر محمد طاهر ،حسين الشحات، محمد مجدي أفشة
الهجوم: محمد شريف
اخر مواجهات الأهلي
والجدير بالذكران اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق النصر في الدور الـ32 من كأس مصر والتي انتهت بنتيجة 2/2 لصالح المارد الأحمر.
اخر مواجهات الزمالك
بينما اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق حرس الحدود والتي انتهت بنتيجة 3/1 في كأس مصر دور الـ32، وشهد علي اللقاء العديد من غيابات الزمالك في صفوف الفريق، علي استاد السويس الجديد
فيما يعلق على المباراة عبر القناة الصوتية الأولى لقناة "أون تايم سبورتس 1" المعلق مدحت شلبي، ويتواجد معه على الصوتية الثانية لنفس القناة المعلق أيمن الكاشف
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