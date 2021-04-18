إليك تردد القنوات الناقلة مباراة الأهلي والزمالك اليوم "أون تايم سبورت"

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يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم الأحد أمام غريمه التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتقام اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

تردد القنوات الناقلة مباراة الأهلي والزمالك

وتنقل المباراة على شبكة قنوات أون سبورت المباراة عبر قناة أون تايم سبورت بشكل. ON TIME SPORT1

التردد: 11054، معدل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

أحمد مجاهد يكشف سبب سهولة مباراة الأهلي والزمالك على حكم اللقاء

وعبر قناة "أون تايم سبورتس 2" والتي ستقوم ببث المباراة لكن بدون استوديو تحليلي، سيتواجد المعلق حاتم بطيشة عبر الصوتية الأولى، والمعلق مؤمن حسن عبر الصوتية الثانية.

قائمة حكام القمة

يدير اللقاء محمود البنا "حكم ساحة"، محمود أبو الرجال "مساعد حكم"، أحمد توفيق "مساعد حكم"، محمد معروف "حكم رابع" ،محمد عادل "حكم فيديو" محمود عاشور "حكم مساعد فيديو" .

أدار البنا للأهلى أكثر من الزمالك ، حيث أدار 30 مباراة للأهلي، 27 مباراة فى الدورى و3 مباريات في كأس مصر، وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 22 لقاء ، وتعادل فى 6 وخسر في مواجهتين فقط . وأخرج البنا، 43 بطاقة صفراء بالإضافة لـ3 بطاقات حمراء مع احتساب 6 ركلات جزاء للأهلي، كانت البطاقات الحمراء لـ وائل جمعة ضد المقاولون العرب ووليد سليمان في مواجهة الإتحاد وعمرو السولية ضد بيراميدز.

قائمة الزمالك أمام الأهلي

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"، محمد أبو جبل

في خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة

في خط الوسط الملعب: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي

في خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة القمة:

في حراسة المرمي: علي لطفي

أيمن أشرف، رامي ربيعة بدر بانون، أحمد بيكهام

عمرو السولية ،أليو ديانج

طاهر محمد طاهر ،حسين الشحات، محمد مجدي أفشة

الهجوم: محمد شريف

والجدير بالذكران اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق النصر في الدور الـ32 من كأس مصر والتي انتهت بنتيجة 2/2 لصالح المارد الأحمر.

بينما اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق حرس الحدود والتي انتهت بنتيجة 3/1 في كأس مصر دور الـ32.