وزير القوى العاملة يتابع الدورات التدريبية بالمحافظات

وأعلن الوزير عن بدء الدورات التدريبية اليوم الأحد، للفتيات بمراكز التدريب المهنى التابعة لمديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد، ومنها مركز موط بالداخلة، ومركز الفرافرة، ومركز التدريب المهنى بالخارجة، ومكتب عمل باريس على مهن التفصيل والحياكة، والمشغولات اليدوية، وصنع السجاد والكليم.
وفى نفس السياق قال أحمد حسين طليب مدير المديرية: إنه جارى تنفيذ دورة تدريبية للفتيات على مهنة التفصيل والخياطه بالوحدة المحلية لقرى الشركة 55 بمركز الخارجة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك".
وأشار مدير المديرية إلى أن التدريب يتم على أيدى مدربين متخصصين فى المهن التى يتم التدريب عليها، كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من أعمال التطهير، وضمان التباعد الجسدى وتوزيع أدوات الحماية الشخصية، وتقسيم المتدربين على الدورات التدريبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
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