الجيزة.. تكثيف حملات رفع مخلفات القمامة بالعجوزة وكرداسة

جدة - نرمين السيد - شنَّت محافظة الجيزة حملة مكبرة لرفع مخلفات القمامة المتراكمة بمناطق الزرايب المجاورة للطريق الدائرى بنطاق حى العجوزة ومركز ومدينة كرداسة، من خلال جهاز التفتيش والمتابعة بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والأحياء المختصة، استجابة لشكاوى المواطنين بشأن وجود مخلفات قمامة بتلك المناطق، مما يضر بصحتهم والبيئة المحيطة بهم.





وذكرت المحافظة، فى بيان، أن المحافظ أحمد راشد كلف على الفور الأجهزة المعنية برفع كافة مخلفات القمامة؛ لما تسببه من روائح كريهة وأضرار جسيمة تساعد على انتشار الأوبئة وتلوث البيئة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الدفع بعدد من معدات هيئة النظافة والتجميل، والتى قامت برفع كافة مخلفات القمامة الناتجة عن أعمال فرز وتجميع المخلفات؛ للحفاظ على سلامة البيئة وصحة وسلامة المواطنين بالمنطقة.

ووجَّه بشن حملات موسعة ورفع كافة مخلفات القمامة بالمناطق محل الشكوى، مؤكدا التنبيه على مستغلين تلك المناطق بتطهير المواقع المخصصة لهم ورفع كافة المخلفات الخاصة بهم أول بأول.

كما شدد المحافظ على الالتزام بالتعليمات وفى حال الإصرار على المخالفة يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ لعدم تكرار ذلك مجددًا.