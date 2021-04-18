حياة كريمة.. القوى العاملة تعيد تشغيل مصنع الكساء الشعبى بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - التقى ياسر سعيد، مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، والمهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب، لبحث مدى إمكانية إعادة تشغيل مصنع وستكس للملابس الجاهزة، والذى تمتلكه المحافظة وكان يقوم بتصنيع الكساء الشعبى منذ عام 1984، وبتوجيه من محافظ الإسكندرية محمد الشريف للجهات التنفيذية بالمحافظة للاستغلال الأمثل لموارد المحافظة.





وجرى الانتقال إلى موقع المصنع وفحص الماكينات والمعدات الموجودة به وتم مناقشة مدى إمكانية إعادة تشغيلها وصيانتها من خلال خبرات المختصين والخبراء بورش تدريب الخياطة والتفصيل بمراكز التدريب التابعة لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية. جاء ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، ودور وزارة القوى العاملة فى تنفيذها على أرض الواقع من خلال مبادرة "التدريب من أجل التشغيل" والتى أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان . كما جرت مناقشة إمداد المصنع بالمتدربين خريجى مراكز التدريب ووضع آلية لتشغيل المصنع من خلال هؤلاء المتدربين لفتح آفاق جديدة لتشغيلهم بالتعاون بين المديرية، وحى غرب بما يحقق فرص عمل لأعداد كبيرة من أبناء الشعب السكندرى بإتاحة أدوات هذا المصنع أمام المتدربين وتشغيلها والاستفادة من إمكانياته فى مشروعاتهم الصغيرة . واختتم اللقاء بزيارة ميدانية لكل من مصنع وستكس للملابس الجاهزة، ومركز تدريب مهنى محرم بك ومتابعة المتدربين بورشة تدريب التفصيل والحياكة، وذلك تمهيداً لتفعيل التعاون بين الجانبين.

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