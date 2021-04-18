سعفان يتابع الدورات التدريبية بالمحافظات.. وبدء التدريب المهني للفتيات علي 3 مهن...

يتابع محمد سعفان وزير القوي العاملة سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، وكذلك بوحدات التدريب المتنقلة في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، مما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وأعلن الوزير عن بدء الدورات التدريبية اليوم الأحد للفتيات بمراكز التدريب المهنى التابعة لمديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد ، ومنها مركز موط بالداخلة ، ومركز الفرافرة ، ومركز التدريب المهني بالخارجة ، ومكتب عمل باريس على مهن التفصيل والحياكة ، والمشغولات اليدوية ، وصنع السجاد والكليم.

وفي نفس السياق قال أحمد حسين طليب مدير المديرية : إنه جاري تنفيذ دورة تدريبية للفتيات على مهنة التفصيل والخياطه بالوحدة المحلية لقرى الشركة ٥٥ بمركز الخارجة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" .

وأشار مدير المديرية إلي أن التدريب يتم على أيدي مدربين متخصصين فى المهن التى يتم التدريب عليها ، كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من أعمال التطهير، وضمان التباعد الجسدي وتوزيع أدوات الحماية الشخصية ، وتقسيم المتدربين على الدورات التدريبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد