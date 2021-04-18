أيمن الجميل: مسلسل الاختيار ملحمة وطنية ووثيقة تاريخية عن حجم ما تعرضنا له من خسة وإرهاب

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن مصر ربحت معركتها مع الإرهاب بفضل الأجهزة الأمنية والأبطال المخلصين ووعى الشعب ومساندته للدولة، لكنها تواصل تثبيت هذا الفوز وتوثيقه ودعمه من خلال الفن والإبداع، وما تلعبه القوى الناعمة الوطنية من أدوار تنوير وتوعية وتثقيف مهمة، كما يحدث الآن من خلال مسلسل الاختيار، الذى أثبت عبر جزأيه أن الفن والدراما سلاح بالغ الأهمية والقوة، وأنه ضرورة لا غنى عنها على طريق التوثيق وتسجيل الحقائق وكتابة التاريخ وحفظ حقوق الأبطال ممن دافعوا عن مصر وتصدوا لمحاولات المساس بها، ودفعوا فاتورة ضخمة من دمائهم وأرواحهم واستقرار أسرهم.

وأضاف رجل الأعمال البارز، أن مسلسل الاختيار على سبيل المثال ملحمة وطنية بالغة القوة والعظمة، أولا لأنه يوثق بطولات رجال مخلصين انحازوا للوطن والمواطنين، وثانيا لأنه يواجه ويفضح أكاذيب الإخوان والجماعات الإرهابية بقوة ووضوح ومن خلال حقائق لا تقبل التشكيك. متابعا: "المسلسل وثيقة تاريخية عن مصر وما واجهته من تحديات ومؤامرات، وحجم الخسة والإجرام الذى مارسته الجماعات الإرهابية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها طوال سنوات، لتظل الحقائق ثابتة وموثقة ومتاحة للأجيال الجديدة، كى لا تتأثر بأكاذيب هذه التيارات ومن يدعمونها من دول وأجهزة لا تريد الخير لمصر".

وأكد "الجميل" أن الدراما المصرية لديها رصيد ضخم من الخبرة والاحترافية، وجيش مخلص من المبدعين والفنانين الذين عاشوا تلك الأحداث وأخذوا على عاتقهم مهمة توثيقها، احتراما للتاريخ وحقوق الأجيال الحالية والمقبلة فى المعرفة والاطلاع الدائم على تاريخ بلدهم وما فيه من لحظات مفصلية، والأهم أن هذه الجهود الإبداعية والوطنية المخلصة تثبت جرائم أعداء مصر وتقطع الطريق على أية أكاذيب أو محاولات لتشويه الوقائع مستقبلا، أو اختراق الدرع الاجتماعى القوى ومحاولة العودة إلى الساحة مجددا، بعدما تلوثت أيدى تلك التيارات بالدماء وتورطت فى جرائم فادحة لا تسقط بالتقادم.

وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن هذا المسار المهم من الإبداع والأعمال الفنية وإبراز حضور وتأثير القوى الناعمة، أثبت أنه سلاح فعال ورادع لخصوم مصر وأعدائها، وأداة حيوية لبناء الوعى وصيانة الذاكرة وتحصين الشارع والأجيال الجديدة من الأكاذيب وألاعيب جماعات العنف والإرهاب، ما يفرض على الجميع تعظيم الاهتمام بالقوة الناعمة والفن والإبداع، وتكثيف هذه الجهود من خلال مزيد من الأعمال والملاحم الوطنية، وكتابة تاريخ ما عشناه من مراحل صعبة بقدر عال من الدقة والموضوعية، كما رأينا فى مسلسل الاختيار بجزأيه، حتى يعرف كل مواطن حجم بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة وأسرهم وآلاف المخلصين من المواطنين فى كل المجالات، ويعرف أيضا حجم التحديات والمؤامرات والجرائم التى ارتكبها أعداء مصر، وتوثيق تاريخنا من أجل نسف أكاذيب هؤلاء القتلة والإرهابيين.