/627518/ننشر-أسعار-العملات-مقابل-الجنيه-المصري-اليوم-الأحد-18-أبريل

تباينت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد الموافق 18 أبريل 2021، وذلك في بداية تعاملات البنوك اليوم.

الدولار والريال

وسجل سعر الدولار استقرارا عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.15 جنيه للشراء، 4.18 جنيه للبيع.

اليورو في تباين

فيما تباين سعر صرف اليورو مسجلا 18.65 جنيه للشراء، 18.84 جنيه للبيع، مقابل سعره في ختام تعاملات الخميس 18.67 جنيه للشراء، 18.84 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.

سعر الجنيه الإسترليني

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى ليسجل 21.41 جنيه للشراء، 21.74 جنيه للبيع، مقابل 21.48 جنيه للشراء، 21.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 48.98 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع، مقابل 48.98 جنيه للشراء، و52.10 جنيه للبيع.

ارتفاع جماعي في البورصة المصرية

وفي سياق آخر، استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على تراجع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 10207 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 1913 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 12564 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 3976 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 1838 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 2737 نقطة.

إيقاف التداول على خمسة أسهم

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ العبوات الطبية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المصرية لتطوير صناعة البناء ليفت سلاب مصر.