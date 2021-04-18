/627509/مرثا-محروس--اللقاح-آمن-والآثار-الجانبية-متابينة-من-شخص-لآخر

أشادت النائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،باللقاح الذي توفره وزارة الصحة للمواطنين، مؤكدة على ان اللقاح لايوجد له آثار جانبية ضارة بل أن الأثار الجانبية متابينة والأعراض متابينة بإختلاف شخصياتنا وحياتنا وطريقة حياتنا الغذائية.

الآثار الجانبية للقاح فيروس كورونا

وأكدت مرثا محرويس عضو مجلس النواب، على أن الشائعات من الافكار الأكثر قدرة على الانتشار فى المجتمعات شكل واسع ، مما يجعل أي فكرة تظهر تتراجع الي للخلف بسبب كثرة الشائعات حولها، مشيرة على أختلاف الأراء والأزواق معبرة “ اللي بيناسبني لا يناسب الاخر” .

فيروس كورونا

وقالت مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن فكرة اللقاح انتشرت فى كل الدول التي تعرضت للإصابة بفيروس كررونا وتم عمل اختبارات للقاحات، قبل اطلاقها للاستخدام، مشددة على ان اللقاحات تم أخذها بطرق منظمة وآمنة،مما يدعم فكرة أمن اللقاح،مشيرة إلى أن فلسفة التطعيم موجودة منذ ظهور الأمراض والاوبئة المختلفة ، مثل شلل الأطفال وغيرها.

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وأكدت مرثا محروس على أنه عندما ظهرت هذه الأمراض وكان حلها هو هذه الأمصال المضادة، مشيرة إلى أنه مع بداية ظهور الأمصال كان هناك أراء متابينه حول اللقاحات المضادة.

وشددت مرثا محروس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أنه لاشك من أن الأمصال والاجراءات الاحترازية هما الخطوتان الأمنتان لكل المصريين للعبور من الجائحة ،مؤكدة على أن الأثارالجانبية متابين والاعراض متابين بالاختلاف شخصياتنا وحياتنا وطريقة حياتنا الغذائية.

ووجهت مرثا محروس شكرها لجميع الأطقم الطبية للقائمين و أفراد الجيش الأبيض على تضحياتهم وجهودهم المبذوله خلال جائحه كرونا.

كما طالبت مرثا محروس جميع المواطنين اللذين تنطبق عليهم شروط أخذ اللقاح ، سرعة التسجيل على موقع الوزراة وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.