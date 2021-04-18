/627515/لجان-الشيوخ-تستأنف-عملها-والأمن-القومي-تناقش-تحديات-المياة-بحضور-الوزير

تستأنف لجان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمالها علي مدار الأسبوع الجاري، حيث تنعقد اجتماعات اللجان الدفاع والأمن القومي، والمالية، والصناعة.

اجتماعات اللجان النوعية بالشيوخ

وتعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، اجتماعا اليوم بالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشات اللجنة لمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية.

كما تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس الشيوخ، برئاسة الفريق اسامه الجندي، اجتماعا اليوم لمناقشة ملف الأمن المائي المصري والتحديات الراهنة، بحضور وزير الرى.

اجتماع لجنة الصناعة بالشيوخ

كما تعقد لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائبة حنان أبو العزم، اجتماعا اليوم لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور الوزيرة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قد وافق على مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى،

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق على مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، المقدم من الحكومة بشكل نهائي.

ويعد القانون الذى قدمته الحكومة، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والذى يعد وفقًا لأهدافه إضافة لمجال العمل الخيرى وبما يساهم فى دعم المشروعات التنموية فى ربوع البلاد.