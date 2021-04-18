/627516/لاعبين-يخوضون-القمة-لأول-مرة-بقميص-الأهلي-و-الزمالك

يترقب عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأحد خاضة جماهير القطبي الأهلي والزمالك والتي من المقررإقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، اللقاء المؤجل منذ الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

تعتبر مباراة القمة مواجهة مختلفة عن أي لقاء في الدوري الممتاز أو في أي بطولة لأن يكون لديها نكهة خاصة، حيث فيها يسعي لاعبين الأحمروالأبيض الظهوربشكل مميز،ومولفت للأنظار، وإليكم أهم وابرز الأسماء التي تخوض مباراة اليوم لأول مره لهم سواء من لاعبين الأهلي أو الزمالك.

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والتربواليا، بدربانون، أحمد رمضان بيكهام، طاهر محمد طاهر، حيث يرغب كل من منهم ان يخوض لقاء القمة وتقديم مستوي مميز خاضة في ظل الغايابات الكثيره للفريق، فيما علي لطفي حارس مرمي الذي يحرس عارين القلعة الحمراء في غياب محمد الشناوي الحارس الأساسي، وتعتبر هذا اللقاء الأول للحارس أمام لاعبين الزمالك، بلاً من رؤيتهم وهو جالس علي مقاعد البدلاء.

وكان مروان حمدي قد تألق مع الفريق في لقاء تونجيث السنغالي في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وسجل هدفين في المباراة التي انتهت بفوز أبناء ميت عقبة برباعية مقابل هدف

سيف الدين الجزيري

ويأمل سيف الدين الجزيري في أن تكون مباراة القمة المقبلة بمثابة شهادة ميلاده له أمام جماهيرالزمالك، وذلك بعدم لم يقدم المستوي المطلوب الذي قدمه في زئاب الجبل.

حمزة المثلوثي

ستشهد مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي التواجد الأول للتونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق خاصة وأن اللاعب انضم للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر

ويأمل المثلوثي في الظهور بمستوى متميز حال مشاركته في اللقاء المقبل أمام الأهلي في أول ظهور له.

قائمة الزمالك أمام الأهلي

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل

في خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة

في خط الوسط الملعب: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي

في خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات نادي الزمالك كانت أمام فريق حرس الحدود والتي انتهت بنتيجة 3/1 في كأس مصر الدور الـ32