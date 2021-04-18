/627517/طلب-إحاطة بسبب-تكسير-الشوارع-وإعادة-رصف-الطرق-أكثر-من-مرة

أعلن الدكتور أمين محسب، عضو مجلس النواب،عن تقدمه بطلب إحاطة للمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب موجه لرئيس الوزراء ووزراء التنمية المحلية، الإسكان، الكهرباء، والبترول وذلك بسبب إعادة تكسير الشوارع والأرصف على الجانبين لأكثر من مرة ورصفها مطالبا بضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة، التنمية المحلية، الإسكان، الكهرباء، والبترول، لإعادة الشيء لأصله والحفاظ على المال العام، لافتا إلى أن غياب التنسيق ينتج عنه تكسير بعض الشوارع الداخلية بعد رصفها بمدة زمنية قصيرة لاستكمال توصيل المرافق والخدمات مما يعد إهدار للمال العام.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن إعادة الشيء لأصله من الملفات الهامة التى تحظى باهتمام كبير، ويجب ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، لافتا إلى أنه فى الوقت نشهد فيه نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى القرى والريف يجب أن يكون هناك تنسيق بين مختلف الجهات والمؤسسات والوزارات لضمان استكمال توصيل الخدمات والمرافق بشكل متكامل دون الحاجة لإعادة التكسير مرة أخرى بحجة استكمال مد بعض المرافق. وأشار محسب، إلى أن المرافق العامة من الملفات التى تحظى باهتمام كبير، لأنها قطاع حيوي يشغل جموع المصريين فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، والبنية التحتية من أهم الملفات الحيوية، ولهذا لابد من التنسيق فيما بين الوزارات لتحسين مستوى الخدمة، وفى نفس الوقت ضمان إعادة الشىء لأصله وفقا لجدول زمنى أو اشتراطات صارمة.

أيمن محسب يطالب بالحفاظ على المال العام

وأكد عضو مجلس النواب، أن التنسيق يهدف أيضا لسرعة توصيل الخدمات والمرافق، بالإضافة للحفاظ على المال العام، ففى الكثير من القرى المحرومة من خدمات الغاز الطبيعي نتيجة عدم وجود صرف صحى، وهذا بدوره يتطلب أن يكون هناك تنسيق مسبق بين مختلف الوزارات، مؤكدا أن إعادة الشيء لأصله بعد إجراء أعمال الحفر لتوصيل وإصلاح المرافق بصورة تجعلها صالحة لسير المشاة والسيارات وحفاظاً على أى استثمارات قد تم ضخها بتلك الشوارع.