/627519/حتي-لا-ننسي--القائمة-الكاملة-لشهداء-مذبحة-كرداسة

ألقت الحلقة الخامسة، من العمل الدرامي مسلسل “ الاختيار2”، الضوء على اقتحام قسم شرطة مركز كرداسة من قبل بعض العناصر الإرهابية، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، مستخدمين أر بي جي وعدد من الأسلحة الآخري، فى الهجوم على قسم الشرطة، مما أسفر عن وقوع عدد كبير من شهداء الشرطة بلغ 14 شهيدا نستعرضهم كالتالي:

شهداء مذبحة كرداسة

استشهد مأمور القسم محمد جبر، والذي رفض ترك قسم الشرطة ومغادرته قائلا: مش هخرج غير على النعش”، وجاء هذا قبل تنفيذ قرار ترقية الشهيد بيوم ، وقبل زفاف ابنته بأيام، وكان يعرف عنه إلتزامة وحبه للعمل وطول فترة دوامة فى قسم الشرطة حتي أيام الراحة.

اقتحام قسم شرطة كرداسة

كما استشهد هشام شتا، معاون رئيس المباحث، واللواء مصطفى الخطيب الذى عمل ضابطا مساعد فرقة شمال الجيزة، والعقيد عامر عبدالمقصود نائب مأمور المركز، وكان لاعبا شهيرا بنادى الترسانة، وحصل على العديد من الجوائز، والنقيب محمد فاروق نصر الدين، الذى استشهد بعد عودته من الأراضى المقدسة مباشرة، واللواء مصطفى الخطيب، قائد الحملات الأمنية لتطهير البؤر الإجرامية بالجيزة، الذى قرر البقاء مع صغار الضباط يوم الاعتصام حتى الاستشهاد، وغيرهم من الذين سطروا أسمائهم فى سجلات شرف شهداء المذبحة.

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يعد مسلسل "الاختيار 2" من الأعمال الدرامية التي ستظل عالقة فى أذهان المصريين، وذلك لتجسيده مرحلة مهمة فى تاريخ مصر، وأشرف على العمل الدرامي باقة من العاملين فى مجال الفن ، حيث أن المسلسل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من المواهب الشابة .

وتجدر الإشارة إلى ان مسلسل الاختيار 2 يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.