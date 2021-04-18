/627520/محمد-زين-الدين-يثمن-جهود-الصحة-لإنقاذ-مرضى-كورونا-في-العزل-المنزلي

وقال النائب محمد زين الدين، فى بيان له اصدره اليوم، أن وزارة الصحة والسكان كانت على مستوى المسئولية فى التعامل مع جائحة كورونا منذ ظهورها وبادرت بتخصيص الخط الساخن 105 منذ بداية جائحة كورونا للتعامل مع الحالات الطارئة وتسهيل وصولها إلى المستشفيات لتلقي الخدمة الطبية، إلى جانب تقديم المشورة الطبية للمرضى وأسرهم، علاوة على رفع الوعي العام بالمرض مشيراً الى وزارة الصحة أدخلت العديد من التطورات على خدمة الخط الساخن 105 بداية من زيادة أعداد الخطوط لأكثر من 400 خط، مع تطوير وترقية الخدمات المقدمة وفقا لتطورات ومستجدات جائحة كورونا اضافة الى إدخال خدمة مساعدة المرضى في العزل المنزلي عبر إرسال رسالة SMS للرقم 1440 وإدخال بيانات المريض المعزول منزليا للبدء في متابعة الحالة بعد دقائق قليلة من إدخال البيانات.

تجدر الاشارة الى أن وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، قد وجهت بإدراج صرف أجهزة الأكسجين للمواطنين مرضى الكورونا بالعزل المنزلي الذين تستدعي حالتهم الصحية، ضمن منظومة إصدار قرارت العلاج على نفقة الدولة، وذلك للتيسير على المرضى وحصولهم على أفضل مستوى من الخدمة الطبية