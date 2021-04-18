طاقة الشيوخ تناقش مشكلات قطاع البيئة فى حضور الوزيرة 

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تستعد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمالها اليوم وعلى مدار الاسبوع الجاري، حيث تنعقد العديد من الاجتماعات فى الرياضة والطاقة والبيئة والصناعة.

لجنة الطاقة بالشيوخ تناقش عدد من الملفات

وتعقد لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة، بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، اجتماعا اليوم، لمناقشة المشكلات والتحديات والمعوقات التى تواجه قطاع البيئة فى مصر وسياسة وزارة البيئة لمواجهتها فى حضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

قانون العمل على طاولة الشيوخ

كما تعقد اللجنة اجتماعا آخر بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤن الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن اصدار قانون العمل.

وفى سياق متصل، تعقد العديد من النوعية فى مجلس الشيوخ اجتماعاتها، اليوم، مثل اللجنة الدينية والأوقاف، والصحة واسكان، والرى أيضًا.

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وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قد وافق على إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والذى أمتد النقاش حوله لمدة طويلة.

كما يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والشئون المالية والإقتصادية والإستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.