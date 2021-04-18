/627527/مولود-جديد-للأمير-محمد-بن-سلمان-تعرف-على-زوجته-وأولاده-الخمس

مولود جديد استقبلته أسرة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أضيفإلى العائلة الملكية ووصل إلى الدنيا مساء أمس السبت.

كشف بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على استقبال الأخير لمولود الجديد مساء السبت.

الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سلمان

وغرد العساكر عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، قائلا: اللهم بارك لسمو سيدي ولي العهد ما وهبه الله ورزقه، بقدوم مولوده الجديد الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سلمان اللهم ارزقه بره واحفظه لوالديه واجعله قرة عين لهما.

مؤسس المملكة السعودية

ونشر الأمير محمد بن سلطان عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: رزق سمو سيدي ولي العهد بمولود سماه عبدالعزيز جعله الله من مواليد السعادة، تيمنا بمؤسس المملكة السعودية وجده الملك عبدالعزيز آل سعود.

زوجته وأولاده

ومحمد بن سلمان متزوج من ابنة عمه سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود، وله منها خمسة أولاد، هم سلمان، مشهور، فهدة، نورة وحاليًا عبد العزيز.

والدته فهدة بنت فلاح آل حثلين

ومحمد بن سلمان هو ولي عهد السعودية، ونائب رئيس مجلس الوزراء إضافة لكونه وزير الدفاع.

كما يرأس مجلس الشؤون السياسية والأمنية وكذلك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي.

وهو نجل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من فهدة بنت فلاح آل حثلين.

وحاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود.

رئيس الديوان الملكي ثم وليا لولي العهد

وكان قد شغل منصب رئيس الديوان الملكي السعودي منذ تولي والده الحكم في يناير 2015 وحتى أبريل 2015.

وفي 29 أبريل 2015، صدر أمر ملكي ينص على اختياره وليًا لولي العهد، وتعيينه نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء السعودي.

وأختير بمنصب ولي العهد في يونيو 2017، بعد إقرار هيئة البيعة السعودية بإعفاء ابن عمه ولي العهد وزير الداخلية محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.