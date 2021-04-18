الأزهر: بدء القبول بمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده للوافدين

وذكر الأزهر، فى بيان اليوم، أنه سيتم فتح فصول جديدة للمدرسة فى معاهد البعوث الإسلامية (ابتدائى - إعدادى - ثانوى)، معاهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، مدن البعوث الإسلامية، وجامعة الأزهر؛ تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وذلك فى ضوء التعاون المشترك بين قطاعات الأزهر الشريف، وفقًا لإقبال الطلاب الوافدين على المدرسة.
تهدف المدرسة إلى نشر المنهج الإسلامى الوسطى القويم عبر حفظ كتاب الله، إتقان أحكام تلاوته، ومدارسته وتدبر معانيه، فضلًا عن بناء شخصية مسلمة معاصرة تؤثر فى مجتمعها بفعالية، وتواكب تطورات العصر فى التعلم والتعليم الشرعى انطلاقًا من رسالة الأزهر العالمية، بالإضافة إلى تزويد الطلاب الوافدين والأجانب بالمهارات المتعددة التى تؤهلهم لتدريس القرآن الكريم وعلومه (طرق التدريس- مهارات التواصل الفعال)، مع تعليم وتعلم القراءات المتواترة للقرآن الكريم.
وتستهدف المدرسة طلاب معاهد البعوث الإسلامية (ابتدائى – إعدادى – ثانوى)، وطلاب معاهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والطلاب الوافدين والأجانب بجامعة الأزهر، كما تستهدف الطلاب الوافدين والأجانب بالجامعات الأخرى، والوافدين والأجانب داخل مصر غير الملتحقين بالأزهر الشريف أو الجامعات المصرية، فضلًا عن طلاب العلم فى الأقطار الإسلامية خارج مصر.
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