الأزهر: بدء القبول بمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده للوافدين

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين ‏والأجانب بالأزهر الشريف عن بداية انطلاقة جديدة لـ"مدرسة الإمام الطيب"؛ وهى مدرسة يدرس بها المتعلم دراسة حرة مجانية لحفظ القرآن الكريم ‏وعلومه وضبط التلاوة للطلاب الوافدين، ومساعدتهم فى تعلم النطق الصحيح لآيات القران الكريم، ‏وتعليم التجويد وأحكام التلاوة، من خلال تقسيمهم إلى مستويات بحسب الحفظ، مما يُتيح لكل وافد اختيار ‏المستوى الذى يناسبه.‏





وذكر الأزهر، فى بيان اليوم، أنه سيتم فتح فصول جديدة للمدرسة فى معاهد البعوث الإسلامية (ابتدائى - إعدادى - ثانوى)، معاهد ‏الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، مدن البعوث الإسلامية، وجامعة الأزهر؛ تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وذلك فى ضوء ‏التعاون المشترك بين قطاعات الأزهر الشريف، وفقًا لإقبال الطلاب الوافدين على المدرسة.

تهدف المدرسة إلى‎ ‎نشر المنهج الإسلامى الوسطى القويم عبر حفظ كتاب الله، إتقان أحكام تلاوته، ‏ومدارسته وتدبر معانيه، فضلًا عن بناء شخصية مسلمة معاصرة تؤثر فى مجتمعها بفعالية، وتواكب ‏تطورات العصر فى التعلم والتعليم الشرعى انطلاقًا من رسالة الأزهر العالمية، بالإضافة إلى تزويد الطلاب ‏الوافدين والأجانب بالمهارات المتعددة التى تؤهلهم لتدريس القرآن الكريم وعلومه (طرق التدريس- ‏مهارات التواصل الفعال)، مع تعليم وتعلم القراءات المتواترة للقرآن الكريم.

وتستهدف المدرسة طلاب معاهد البعوث الإسلامية (ابتدائى – إعدادى – ثانوى)، وطلاب معاهد ‏الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والطلاب الوافدين والأجانب بجامعة الأزهر، كما تستهدف ‏الطلاب الوافدين والأجانب بالجامعات الأخرى، والوافدين والأجانب داخل مصر غير الملتحقين ‏بالأزهر الشريف أو الجامعات المصرية، فضلًا عن طلاب العلم فى الأقطار الإسلامية خارج مصر.