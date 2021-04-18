الشيوخ ينعى النائب فاروق مجاهد ويقف دقيقة حدادا على روحه

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس المجلس- خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد- أن النائب الراحل كان قيمة وطنية كبيرة، مقدمًا خالص العزاء لأسرته وأن يلهم الصبر والسلوان.

وقال رئيس المجلس كلمة فى تأبين النائب الراحل نصها "يعز علينا جميعًا، أن ننعى ببالغ الحزن والأسى، الفقيد المرحوم فاروق مجاهد شحاتة على حريز، عضو المجلس، فقد كان الفقيد صاحب تاريخ وطنى كبير، فبجانب كونه عضواً بمجلس الشيـوخ، ونائبا لرئيس حزب حماة الوطن، وممثلا لهيئته البرلمانية، فقد كان أيضاً رئيسا للمخابرات الحربية لسنوات طويلة، رحم الله فقيد مصر كلها بواسع رحمته، وألهم آله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلن المستشار عبد الرازق خلو مقعد النائب الراحل فاروق مجاهد بناء على الإخطار الذى وصل إلى المجلس من وزير الداخلية بوفاة النائب الراحل.