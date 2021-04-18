جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما تلقى إخطار من وزير الداخلية، بشأن تقييد حالة الوفاة. ووقف المجلس دقيقة حداد على روح النائب الراحل، وحرص رئيس المجلس خلال الجلسة العامة على نعى النائب، وإتاحة الفرصة أمام الأعضاء لتقديم التعازى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشيوخ يعلن خلو مقعد رئيس برلمانية حماة الوطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.