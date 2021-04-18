الجريدة الرسمية تنشر تشكيل لجنة التوفيق فى المنازعات 

جدة - نرمين السيد - ويمثل الجهة الإدارية فيها: عبد الفتاح عبد السميع، ممثلًا أصليًا، وهيام أحمد أحسن، ممثلًا احتياطيًا، ووليد سيد فهمى، ممثلًا احتياطيًا، وتعقد جلسات اللجنة وتباشر أعمالها بالمقر المخصص للجنة بمجلس النواب: غرفة رقم 1.

وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى.