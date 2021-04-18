الحكومة: لا صحة لإلغاء الدعم التموينى للمستفيدين من مبادرة تحويل السيارات

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجسل الوزراء، أن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن إلغاء الدعم التموينى والخبز للمستفيدين من مبادرة "تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى"، عارٍ تمامًا من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الدعم التموينى أو الخبز للمستفيدين من مبادرة "تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى". وأوضحت الوزارة أن كافة المستفيدين من المبادرة سيتلقون الدعم التموينى سواء خبز أو مقررات تموينية بشكل طبيعى دون تأثير، مُشددةً على أن الاستفادة من المبادرة لا تأتى ضمن معايير حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية، مُحذرةً من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، التى تستهدف تضليل المواطنين، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. وفى إطار دعم جهود الدولة لمبادرة الإحلال الخاصة بالسيارات، تم التوجيه بعدم دخول السيارات الجديدة والتى سيتم استبدالها فى ضوء المبادرة ضمن قواعد الاستبعاد من الدعم التموينى، وذلك تشجيعاً للمواطنين على الاشتراك فى المبادرة وإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة.

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