البيئة: انتهاء العاصفة الترابية الاثنين وانتقالها الصعيد الثلاثاء والأربعاء

قالت وزارة البيئة إنه استنادًا إلى تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتقارير منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، يتوقع أن تنشط الرياح على المناطق المكشوفة من غرب البلاد مع بداية ساعات يوم الأحد ١٨ أبريل ٢٠٢١.
وتابعت وزارة البيئة، تكون مثيرة للرمال، وتتقدم للمناطق الداخلية مع تقدم ساعات النهار كما تظهر الأتربة العالقة على شمال البلاد وحتى محافظات شمال الصعيد.
وأكدت وزارة البيئة علي أن تبلغ ذروة هذه الحالة غدا الاثنين حيث تنشط الرياح مثيرة للرمال والاتربة على اغلب محافظات الدلتا والقاهرة الكبري حتي محافظات مصر الوسطي مما يؤثر سلبا علي جودة الهواء و يتنقل تأثير هذه الحالة لمحافظات جنوب الصعيد ايام الثلاثاء والأربعاء.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تقوم بالمراقبة المستمرة لمؤشر جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.
وتنصح وزارة البيئة السادة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة. هذا ونؤكد أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333.
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