البيئة: انتهاء العاصفة الترابية الاثنين وانتقالها الصعيد الثلاثاء والأربعاء

قالت وزارة البيئة إنه‏ استنادًا إلى تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتقارير منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، يتوقع أن تنشط ‏الرياح على المناطق المكشوفة من غرب البلاد مع بداية ساعات يوم الأحد ١٨ أبريل ٢٠٢١.

وتابعت وزارة البيئة، تكون مثيرة للرمال، ‏وتتقدم للمناطق الداخلية مع تقدم ساعات النهار كما تظهر الأتربة العالقة على شمال البلاد وحتى محافظات شمال ‏الصعيد.

وأكدت وزارة البيئة علي أن تبلغ ذروة هذه الحالة غدا الاثنين حيث تنشط الرياح مثيرة للرمال والاتربة على اغلب محافظات الدلتا ‏والقاهرة الكبري حتي محافظات مصر الوسطي مما يؤثر سلبا علي جودة الهواء و يتنقل تأثير هذه الحالة لمحافظات ‏جنوب الصعيد ايام الثلاثاء والأربعاء. ‏

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تقوم بالمراقبة المستمرة لمؤشر جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء ‏والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.‏

وتنصح وزارة البيئة السادة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى ‏الأماكن المكشوفة. هذا ونؤكد أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين ‏متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس ‏اب على رقم 01222693333‏.