البيئة تشارك فى التدريب عن بعد على حادث إفتراضى لإنسكاب كمية من...

شاركت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية فى التدريب عن بعد على حادث إفتراضى لإنسكاب كمية من الزيت فى البيئة البحرية الذى تنظمه الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا" ، بحضور العاملين التابعين لإدارت الأزمات البيئية وغرف العمليات بجهاز شئون البيئة وأفرعه الإقليمية.

يهدف التدريب إلى تعزيز التعاون الإقليمى وتنشيط الإتصال وتبادل الخبرات بين خبراء الإقليم المسئولين عن الإستجابة لحوادث التلوث بالزيت، بالإضافة إلى تحديث بيانات الإتصال فيما بينهم.

كما يسعى التدريب إلى بناء القدرات ورفع الجاهزية للتصدى لأى حالة طوارئ بحرية قد تنتج عن إنسكاب كمية من الزيت فى البيئة البحرية للإقليم.