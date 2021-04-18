شكرى ونظيره اليوناني يبحثان بالقاهرة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

بحث وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأحد بالقاهرة مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك . وكتب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر - " تأكيداً على العلاقات القوية الممتدة بين الجانبين.. الوزير ⁧ سامح شكري⁩ يستقبل نظيره اليوناني ⁧نيكوس ديندياس⁩ في القاهرة لمواصلة النقاش والتنسيق حول الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك " .

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