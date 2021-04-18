القوى العاملة تسلم 873 صياداً وعاملاً غير منتظم وثيقة تأمين تكافلي...

أناب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في تسليم 873 وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية وتغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي، منها 611 وثيقة لصغار الصيادين، و262 عاملا غير منتظمة من المسجلين بمديرية القوى العاملة بشمال سيناء .

وقال الوزير : إن حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية تحملت تكلفة هذه الوثيقة ، وذلك بحضور محمد سالم عبد المالك مدير المديرية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة والعاملين بالمديرية.

وقال وزير القوى العاملة في رسالة وجهها للحضور: إن تسليم هذه الوثيقة جاء بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات التنفيذية المعنية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين، ووضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة، كاشفا عن أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة على مستوى كافة المشروعات القومية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم حصرهم وتسجيلهم لرعايتهم صحياً واجتماعيا وتأمينيًا.

وقدم الوزير الشكر لفريق عمل مديرية القوى العاملة بشمال سيناء، على هذا الجهد الطيب، طالباً منهم المزيد من الجهد في الفترة القادمة لزيادة أوجه الرعاية لتلك الفئة، ومحاولة المساعدة في تغيير مهن تلك العمالة في بطاقات الرقم القومي ومتابعة أحوالهم.