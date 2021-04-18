احتفالات مثيرة شهدتها غرفة ملابس برشلونة بعد تتويج الفريق الكتالني بلقب كأس ملك إسبانيا موسم (2020 - 2021). واكتسح برشلونة منافسه أتلتيك بلباو برباعية دون رد في لقاء شهد تألق من الثنائي ليونيل ميسي وفرينكي دي يونج. واحتاج لاعبو البلوجرانا لـ 12 دقيقة من أجل تحطيم صمود بلباو بعد تسجيل ميسي (هدفين) إلى جانب جريزمان ودي يونج. (شاهد رباعية برشلونة من هنا) وتعتبر هذه البطولة هيّ الأولى في عهد ولاية خوان لابورتا لرئاسة برشلونة، والأولى أيضًا للمدرب الهولندي رونالد كومان الذي قاد الفريق الكتالوني مطلع الموسم الحالي، حيث سبق وأن أخفق المدرب في الفوز بلقب السوبر الإسباني بعد الخسارة من بلباو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. احتفال برشلونة بكأس الملك.. وعناق خاص بين لابورتا وميسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.