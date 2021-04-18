الدعم التمويني والخبز هيتلغي.. تعرف على التفاصيل والحقيقة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن إلغاء الدعم التمويني والخبز لفئة جديدة من المواطنين والتي تستخدم مبادرة جديدة.

كشفت الحكومة المصرية، حقيقة ما تردد من أنباء عن إلغاء الدعم التمويني والخبز للمستفيدين من مبادرة "تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي".

التواصل مع وزارة التموين

وكشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إلغاء الدعم التمويني والخبز للمستفيدين من مبادرة "تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي"، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا.

وأكدت وزارة التموين، أنه لا صحة لإلغاء الدعم التمويني أو الخبز للمستفيدين من مبادرة "تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي"، موضحة أن كافة المستفيدين من المبادرة مستمرون في تلقي الدعم التمويني سواء خبز أو مقررات تموينية بشكل طبيعي دون تأثير.

معايير حذف غير المستحقين

وشددت وزارة التموين على أن الاستفادة من المبادرة لا تأتي ضمن معايير حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية، مُحذرةً من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، التي تستهدف تضليل المواطنين، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

جهود الدولة لمبادرة الإحلال

وفي إطار دعم جهود الدولة لمبادرة الإحلال الخاصة بالسيارات، تم التوجيه بعدم دخول السيارات الجديدة والتي سيتم استبدالها في ضوء المبادرة ضمن قواعد الاستبعاد من الدعم التمويني، وذلك تشجيعاً للمواطنين على الاشتراك في المبادرة وإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة.

وتتمثل معايير الاستبعاد في التالي :

1- امتلاك الأسرة لأكثر من سيارة، أو لسيارة واحدة حديثة.

2- من يقوم بدفع مصاريف مدراس 20 ألف جنيه فأكثر.

3-من يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة أكثر من 650 ك/وات.

4-من يدفع فاتورة محمول 800 جنيه شهريًا فأكثر.

5-من يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.

6-من يدفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.

7-أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.

8- من يسدد قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال.

9-أصحاب الصادرات المرتفعة.

10- أصحاب الواردات المرتفعة.