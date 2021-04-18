/627528/محمود-سامي-يطالب-اجراء-اختبارات-على-المهندسين-حديثي-التخرج-قبل-مزاولة-المهنة

طالب النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، تعديل فقرة فى قانون نقابة المهندسين المعروض الآن لمناقشة مواده فى الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، كما دعا اتاحة الفرصة لنقابة المهندسين، لكي تجري اختبارات للمهندسين حديثي التخرج قبل السماح لهم من مزاولة المهنة.

وأضاف النائب محمود سامى، خلال كلمته فى الجلسة العامة، لمناقشة قانون نقابة المهندسين أن مصر بها 56 معهد هندسي ونحن نريد أن نعطي لنقابة المهندسين فرصة الاختبارات المهندسين على غرار الدول الكبري، حتى تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية فى مشروع القانون:

اختبارات نقابة المهندسين

1– الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين، والمحافظة على كرامة المهنة، ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة، وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها، وتحدد قواعد واختبارات ممارسة المهنة طبقًا للائحة الخاصة بذلك.

2– تعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق، واقتراح الحلول المناسبة لها، والاشتراك الإيجابي في العمل الوطني.

3– تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة، والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الهندسية والاجتماعية والمادية، وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا وثقافيًا.

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هذا ويستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد جلسته العامة اليوم لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والشئون المالية والإقتصادية والإستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.

وتستأنف اللجان النوعية عقد اجتماعاتها اليوم لمناقشة عدد من المشروعات المحاله إليها، حيث تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، اجتماعابالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشات اللجنة لمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية.

كما تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس الشيوخ، برئاسة الفريق اسامه الجندي، اجتماعا اليوم لمناقشة ملف الأمن المائي المصري والتحديات الراهنة، بحضور وزير الرى.