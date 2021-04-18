/627529/بحضور-3-وزراء-لجان-مجلس-الشيوخ-تبدأ-أعمالها-اليوم

تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، اليوم اجتماعا لمناقشة تحديات الأمن المائي المصري، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري.

الدكتورة ياسمين فؤاد أمام لجنة الطاقة

كما تناقش لجنة الطاقة في اجتماعها اليوم مشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع البيئة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وزيرة التجارة أمام لجنة الصناعة

وتعقد لجنة الصناعة اجتماعا اليوم بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر.

هذا وتعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين اجتماعا اليوم بالاشتراك مع مكتب لجنه الشؤون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشات اللجنة لمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية.

فيما تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب ابراهيم حجازي اجتماعات على مدار الاسبوع الجاري تبدا اولي اجتماعات اللجنة اليوم لاستكمال مناقشة ادخال التربية البدنية مادة اساسية فى المدرسة المصرية ووضع برنامج للتمرينات التعويضية للعمال و تستأنف لجنة الشباب والرياضة اعمالها غدا لاستكمال مناقشات بعض الاشكاليات المتعلقة باللوائح المنظمة لمراكز التنمية الشبابية .

وتعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد جزر اجتماعات على مدار الاسبوع الجاري تبدا من اليوم الاحد لاستكمال مناقشات 4 محاور تم وضعهم على جدول اعمال اللجنة على مدار الثلاث الايام القادمة لمناقشة سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وطرح المشكلات والرؤي فى هذا الملف وتستعرض لجنة الصحة والسكان فى اجتماعها الثاني مناقاشات ملف تحسين اوضاع هيئة التمريض والعاملين فى القطاع الصحي .

كما تعقد لجنة الشؤن الدينية والاوقاف بمجلس الشيوخ برئاسة النائب يوسف عامر اجتماعا استكمال دراسة ومناقشة قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 125 لسنة 1983بانشاء لجنة عليا لشؤن الدعوة الاسلامية بالازهر الشريف