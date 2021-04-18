/627530/إصابة-وزير-الشباب-والرياضة-في-حادث-سيارة-ونقله-لأحد-المستشفيات

تعرض وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، لحادث سير أثناء ذهابه إلى محافظة البحيرة، لتفقد عدد من المنشآت الرياضية والشبابية هناك.

وزير الشباب والرياضة يتعرض لحادث سير

ووفقًا لما رصده موقع دوت الخليج، فإن الوزير تم نقله على الفور إلى أحد المتستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، للأطمئنان على صحته وإجراء الكشوفات الطبية اللازمة.

حادث الوزير على طريق القاهرة الإسكندرية

وكان الحادث قد وقع بالقرب من الكيلو 52 على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، بع تعرض سيارته للتصادم.

جدير بالذكر أن زيارة الوزير تم تحديد موعد لها مرتين من قبل ولم تتم واليوم كان الموعد الثالث لها، ويعمل خلال الفترة الحالية على إجراء العديد من الزيارات الميدانية إلى عدد من مراكز الشباب والأندية الرياضية فى مختلف محافظات مصر.

ووفقًا لما أعلنت عنه محافظة البحيرة، فإنه قد تم تأجيل زيارة وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، إلى المحافظة والتي كان من مقررا لها اليوم، بعد حادث السير المفاجأ.

وتعرض وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، لعدد من الكدمات التى نٌقل على أثرها لمستشفى 6 أكتوبر، لإجراء الفحوصات اللازمة.