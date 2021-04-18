/627532/تبدأ-اليوم-تعرف-على-جدول-أعمال-مجلس-الشيوخ-هذا-الأسبوع

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اعماها اليوم وعلى مدار الاسبوع الجاري .

3 وزراء أمام اجتماعات اللجان النوعية اليوم

تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، اليوم اجتماعا لمناقشة تحديات الأمن المائي المصري، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري.

كما تناقش لجنة الطاقة في اجتماعها اليوم مشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع البيئة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

كما تعقد اللجنة اجتماعا اخر بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤن الدستورية والتشريعية لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن اصدار قانون العمل.

وتعقد لجنة الصناعة اجتماعا اليوم بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر.

لجنة الشئون المالية تستكمل مناقشات قانون الصكوك السيادية

وتعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين اجتماعا اليوم بالاشتراك مع مكتب لجنه الشؤون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشات اللجنة لمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية.

مناقشة ادخال التربية البدنية مادة اساسية

وتعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب ابراهيم حجازي اجتماعات على مدار الاسبوع الجاري تبدا اولي اجتماعات اللجنة اليوم لاستكمال مناقشة ادخال التربية البدنية مادة اساسية فى المدرسة المصرية ووضع برنامج للتمرينات التعويضية للعمال و تستأنف لجنة الشباب والرياضة اعمالها غدا لاستكمال مناقشات بعض الاشكاليات المتعلقة باللوائح المنظمة لمراكز التنمية الشبابية.

مناقشة قانون نقابة الفلاحين

كما تعقد لجنة الزراعه والري بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد السلام الجبلي اجتماعا لاستكمال دراسة ومناقشة الاطار العام لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن اصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين بالتعاون مع هيئة مكتب لجنة الطاقة والبية والقوي العاملة .

وتعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد جزر اجتماعات على مدار الاسبوع الجاري تبدا من اليوم الاحد لاستكمال مناقشات 4 محاور تم وضعهم على جدول اعمال اللجنة على مدار الثلاث الايام القادمة لمناقشة سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وطرح المشكلات والرؤي فى هذا الملف وتستعرض لجنة الصحة والسكان فى اجتماعها الثاني مناقاشات ملف تحسين اوضاع هيئة التمريض والعاملين فى القطاع الصحي .

كما تعقد لجنة الشؤن الدينية والاوقاف بمجلس الشيوخ برئاسة النائب يوسف عامر اجتماعا استكمال دراسة ومناقشة قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 125 لسنة 1983بانشاء لجنة عليا لشؤن الدعوة الاسلامية بالازهر الشريف