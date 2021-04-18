/627538/تعرف-علي-مواجهات-الأهلي-والزمالك-قبل-القمة121

تقام اليوم الأحد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

أهم وأبرز نتائج ومواجهات الفريقين في جميع البطولات.

حقق نادي الزمالك الفوز علي غريمه التقليدي الزمالك، في الأولى في 2 يناير 1942 في دوري منطقة القاهرة بنتيجة 6/0، أما المواجهة الثانية التي انتهت بهذه النتيجة كانت في 2 يونيو 1944 في نهائي كأس مصر، وسجل أهداف اللقاء محمود حافظ هاتريك، محسن السحيمي هدفين وعبد الكريم صقر

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النتيجة الأكبر

النتيجة الأكبرو الأشهرفي تاريخ الأهلي كانت أمام غريمه التقليدي الزمالك حينها انتهي اللقاء بنتيجة 6/1 ولم يتم تحقيقها بعد ذلك، في موسم 2001- 2002 سجل أهداف هذه القمة رضا شحاتة وإبراهيم سعيد وخالد بيبوأهداف للشياطين الحمر، أما هدف الفارس الأبيض الوحيد أحرزه حسام حسن. وتعد أول مواجهة رسمية جمعت بين الأهلي والزمالك فى 17 مارس 1924 بذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس السلطان حسين وانتهت بالتعادل الإيجابى 1-1.

بينما جاءت أول مواجهة جمعتهما فى الدورى الممتاز 10 ديسمبر 1948 وانتهت بالتعادل الإيجابى 2-2، سجل للأهلى أحمد مكاوى - سعد عثمان، وسجل للزمالك سيد رستم - عبد الكريم صقر .

ومن ناحيه اخري جاء اخر آخر مواجهة جمعت الناديين في الدوري في 24 فبراير الماضى، اعتبارية لعدم ذهاب نادى الزمالك لملعب المباراة، متعللا بسوء الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد في هذا اليوم من أمطار منعت الأتوبيس من الوصول إلى ملعب المباراة، ليصدر اتحاد الكرة قرارا باحتساب الأهلى منتصرا بهدفين اعتباريين، وخصم 3 نقاط من الزمالك واعتباره مهزوما.

انتهت بفوز الأهلى بهدف دون رد سجله على معلول في الجولة الأخيرة من دوري الموسم الماضى الذى توج المارد الأحمر بطلا له.

وجاءت اخر مشاركات الفريقين امام بعض كانت في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح المارد الأحمر، حيث احرز الهدف الأول عمرو السولية لاعب الأهلي، وسجل الهدف الثاني شيكابالا لاعب الفارس الأبيض، ومجدي أفشة الهدف الأخير في اللقاء الدقيقة 68.

قائمة الزمالك أمام الأهلي

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل

في خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة

في خط الوسط الملعب: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي

في خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري