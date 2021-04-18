/627539/الشيوخ-يرفع-رسوم-القيد-بنقابة-المهندسين-من-10جنيهات-لـ500-ويرفض-طلب-الحكومة

أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رسوم لجنة القيد بنقابة المهندسين، حيث يدفع المقيد بنقابة المهندسين بعد تخرجه رسما قدره 500جنيه بعد أن كان 10جنيهات، فى الوقت الذي كانت تطالب الحكومة بأن يكون الرسم ألف جنيه، فى الوقت الذي توافق الأعضاء علي أن يكون الرسم 500جنيه فقط.

جاء ذلك إبان مناقشة قانون نقابة المهندسين حيث المــــادة (4) بأن تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وممثلين لكل شعبة، ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسة وتقديم توصياتها بشأنه طبقًا للنظام الداخلي، وتُعرض هذه التوصيات على لجان القيد، وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسمًا قدره خمسمائة جنيه يُسدد نقدًا.

وتقرر لجنة القيد قيد الاسم في الجدول الخاص، بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب، طبقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخليويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببًا وفي هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأحدي وسائل الأخطار الحديثة التي يحددها مجلس النقابةخلال أسبوع من تاريخ صدور القراروفي جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.

الرسوم الجديد للقياد بنقابة المهندسين

وكان القانون الحالي ينص على الطالب أن يؤدي مع الطلب رسمًا قدره عشرة جنيهات ولا يُرد هذا الرسم بأي حال من الأحوال، في الوقت الذي تضمنت التعديلات الجديدة علي هذا القانون بأن يكون الرسم ألف جنيه إلا أن لجنة الإسكان قررت النزول به لـ500جنيها وهو الأمر الذي توافق عليه الأعضاء وسط إصرار الحكومة إلا أن الأغلبية أقرت الـ500.

وشهد مناقشات الأعضاء بشأن المادة، جدلا حول قيمة الرسم الذى يدفعه الطالب عند التقدم بطلب القيد بالنقابة، حيث كان واردا فى نص المشروع المقدم من الحكومة بقيمة، ألف جنيه، إلا أن لجنة الإسكان والإدارة المحلية رأت فى تقريرها تخفيض ذلك الرسم إلى خمسمائة جنيه، وهو ما أيده النائب حسام الخولى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بمجلس الشيوخ، وعدد من النواب

بينما ابدى عدد من النواب، إعتراضهم على قيمة خمسمائة جنيه، مؤكدين ان ذلك المبلغ كبير بالنسبة للطالب الخريج، وأنه يمثل عبئا كبيرا على الطلاب، متسائلين عن حجم ما سيحصل عليه الطالب من عائد بعد دفع ذلك المبلغ.

واقترح عدد من النواب ان يتم تخفيض المبلغ إلى مائة جنيه فقط.ومن جانبه إعترض النائب سامح عاشور، على ذلك المقترح، قائلا:" النقابات تقوم بأدوار كبيرة ولديها خدمات تقدمها، ومبلغ خمسمائة جنيه ليس بكثير، وأقول لهم أن العشرة جنيه زمان أحسن من الألف جنيه دلوقتى"

وأيده المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، مشيرا إلى أن تلك الرسوم تدفع مرة واحدة، وان المبلغ ليس بكبير ، مقارنة بقيمة الخمسمائة جنيه حاليا.