الشيوخ يقر المادة الثانية من تعديلات قانون نقابة المهندسين

جدة - نرمين السيد - وتنص المادة (2) على أن تعمل النقابة على الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للمهندسين وحمايتهم والحفاظ على حقوقهم، وكذا الحفاظ على كرامة المهنة، ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة، وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم فى خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.

وكذلك، تعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق، واقتراح الحلول المناسبة لها، والاشتراك الإيجابى فى العمل الوطنى.

ونصت على تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة، والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحى الهندسية والاجتماعية والمادية، وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا وثقافيًا، والإسهام فى دراسة خطط التنمية الاقتصادية، والمشروعات الصناعية والهندسية.

ونوهت إلى ضرورة المساهمة فى تخطيط برامج ومناهج التعليم والتدريب الهندسى والفنى وتطوير نظامه ومناهجه، بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفى بمتطلباته.

كما نصت على ضرورة العمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات فى مختلف المجالات الهندسية، وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج، وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته، وتخفيض تكاليفه.

وأشارت إلى أهمية التعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية، وعلى الأخص فى البلاد العربية والإفريقية والآسيوية، وتوثيق الروابط بينها، وتبادل المعلومات والخبرات، ويشمل ذلك الاشتراك فى دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك، وكذلك الاشتراك فى المؤتمرات الدولية التى ترتبط بهذه الأهداف والتى تعقد بالخارج، والعمل على عقدها بالبلاد وذلك كله وفقًا لمقتضيات الأمن القومى.

وشملت: تيسير الإسكان للمهندسين وبناء وحدات سكنية بالقاهرة والمحافظات من مالها الخاص، وذلك طبقًا للأوضاع والشروط التى يحددها النظام الداخلي للنقابة، إضافة إلى العمل على نشر الوعى الهندسى، وتنظيم الإشراف على المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية.

ونصت أيضًا على العمل على الارتقاء بالمستوى المهنى والعلمى والعملى للمهندسين لتحقيق أعلى جودة لأداء المهندسين والمنتج الهندسى، ليتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة، ويتم تحقيق تلك الأهداف وفقًا للقانون والنظام الداخلى للنقابة من خلال مراكز للدراسات الهندسية بأنواعها والتنمية المهنية المستدامة.