وقال المحافظ فى بيان صادر عن المحافظة، اليوم الأحد، إنه سيتم التنسيق المستمر مع مديرية الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية، للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات الجديدة.
وأوضح الشريف، أنه تم تكليف رؤساء الأحياء بتشكيل لجان، لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة.
ولفت إلى تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين فى ظل جائحة كورونا.
وأضاف المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع الأحياء والجهات المعنية جاهزة على مدار 24 ساعة للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الصيفية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطبيق المواعيد الصيفية للمحال التجارية بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.