تطبيق المواعيد الصيفية للمحال التجارية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وجَّه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بتطبيق المواعيد الصيفية الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم، التزاما بقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.





وقال المحافظ فى بيان صادر عن المحافظة، اليوم الأحد، إنه سيتم التنسيق المستمر مع مديرية الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية، للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات الجديدة.

وأوضح الشريف، أنه تم تكليف رؤساء الأحياء بتشكيل لجان، لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة.

ولفت إلى تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين فى ظل جائحة كورونا.

وأضاف المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع الأحياء والجهات المعنية جاهزة على مدار 24 ساعة للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الصيفية.